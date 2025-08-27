Haberler

Erciş’te Koyun Sürüüne Çarpma Meydana Geldi

KAZA VE TELEF OLAN KOYUNLAR

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, briket yüklü bir kamyonetin çarptığı 37 koyun telef oldu. Kaza, sabah saatlerinde Erciş-Van kara yolundaki şeker fabrikası yakınında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, kaza alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik, tek şeritten akmaya devam ederken, telef olan koyunlar ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla birlikte normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

