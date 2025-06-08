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Erciş’te Motosiklet Kazası Üzerine Yaralılar

KAZA AYRINTILARI

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Aşağı TOKİ çevresinde gerçekleşti. İki motosiklet, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çarpışma yaşadı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi yapılan olay yerinde gerçekleştirildi ve ardından ambulanslarla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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