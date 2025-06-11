Erciş’te Öğrenciler Temizlik Yaptı

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK FAALİYETİ YAPTI

Van’ın Erciş ilçesinde, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında öğrenciler, Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği düzenledi. Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte yaklaşık 500 öğrenci bir araya geldi. Amaç, temiz bir çevre oluşturmak ve çevre bilinci geliştirmek.

FARKINDALIK YARATMAK HEDEFİ

Etkinlikte, öğretmenleri ile birlikte sahil boyunca çöp toplayan öğrenciler, çevre temizliği konusunda duyarlılık kazanmak istediklerini ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, etkinlik hakkında bilgi verirken, “Proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptık.” dedi. Gölün kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Zorlu, “İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü’müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN TEMİZLİK ÇAĞRISI

Etkinlikte söz alan öğrenci Şahan Ateş, “Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar.” diyerek çevre duyarlılığına dikkat çekti. Diğer bir öğrenci Sahra Çağan ise, “Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu.” diye ekledi.