Erciş’te Öğrencilerden Temizlik Projesi

ÖĞRENCİLERDEN TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Van’ın Erciş ilçesinde, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde öğrenciler, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Temiz bir çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin de yer aldığı öğrenciler, sahil boyunca çöp topladı.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine proje hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, “Proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptık. Gölün kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi. Ayrıca, Zorlu şu ifadeleri kullandı: “İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü’müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor. Biz bu anlamda farkındalık oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Van Gölü kirlenmesin, başka gölümüz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu mirası gelecek nesillere, kuşaklara aktaralım.”

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Öğrencilerden Şahan Ateş, “Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar. Van Gölü’müzü kirletmeyelim” şeklinde konuştu. Diğer bir öğrenci olan Sahra Çağan ise, “Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu” ifadelerini kullandı.