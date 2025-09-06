Haberler

Erciş’te Oto, Koyun Sürüsüne Çarptı

VAN’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Van’ın Erciş ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucunda 8 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolu üzerinde gerçekleşti. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Bu kaza sonucunda 8 koyun hayatını kaybederken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, başka kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırıldıktan sonra trafik, tek şeritten yeniden açıldı.

