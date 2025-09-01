Erciş’te Otomobil Su Kanalına Düştü

KAZA BİLGİLERİ

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin Yukarı Işıklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin su kanalına düşmesi, kazanın nedenini oluşturdu.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza hakkında bilgi verilmesinin ardından, bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı. Kaza gerekçeleri ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için çalışmalar sürüyor.