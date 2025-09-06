Erciş’te Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Olayın Gelişimi

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeşten biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır bir şekilde yaralandı. Olay, Van Yolu Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde gerçekleşti. İki kardeş, kendi iş yerlerinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçlarının içindeyken, kimliği hala belli olmayan kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Ambulans ve Polis Müdahalesi

Saldırının ardından hemen haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olan kardeşlere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerden birinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun ise hala kritik olduğu bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.