Erciş’te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İKİ KARDESH HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kardeşten biri yaşamını yitirirken, diğeri de hastanede hayatını kaybediyor. Edinilen bilgilere göre olay, Van Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kafe işleten Musa ve Mehmet Demir isimli kardeşler, iş yerlerinin önünde, park halindeki hafif ticari aracın içinde bulundukları sırada saldırıya uğradı.

SALDIRI VE AMBULANS MÜDAHALESİ

Demir kardeşler, olayın ardından sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Musa Demir, hastaneye ulaştığında hayatını kaybederken, durumu kritik olan Mehmet Demir de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri, bu feci saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışmalarına hız verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.