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Erciş’te Tırda 4 Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

Van’ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu tırın sürücüsü gözaltına alındı.

JANDARMADAN KARARLI MÜCADELE

İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Van-Ağrı kara yolunda durdurulan tırda yapılan aramalar sonucunda, dorsedeki gizli bölmede bulunan 4 düzensiz göçmen tespit edildi.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Tıra el koyan ekipler, yakalanan göçmenleri İl Göç İdaresi’ne teslim etti. Ayrıca, gözaltına alınan sürücü A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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