Erciş’te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Aşağı Kozluca Mahallesi çevresinde gerçekleşti. İlk olarak iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından, başka bir araç hızla gelerek bu iki araca çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi için acil yardım çağrısında bulunuldu. Bölgeye hızla ambulans, polis ve Erciş İftaiye Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Hastanesi’ne kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı. Yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, kazanın oluş sebebi ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.