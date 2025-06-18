Erciş’teki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

ELEKTRİK TRAFOSUNDA YANGIN

Van’ın Erciş ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Alkanat Mahallesi’nde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (VEDAŞ) ait elektrik trafosunda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Harekete geçen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ve VEDAŞ ekipleri, olay yerine hızla yönlendirildi. Ekipler, bölgedeki elektrik akımını kestikten sonra yangına müdahaleye geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle trafoda maddi hasar oluştu ve mahallede elektrik kesintileri yaşandı.