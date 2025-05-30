“Erciyes-2025 Tatbikatı” Başarıyla Tamamlandı

ERCIYES-2025 TATBİKATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen “Erciyes-2025 Tatbikatı” başarıyla sona erdi. Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev yapan ve 2 üstün cesaret ile feragat madalyasına sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı, tatbikatın seçkin gözlemci gününü icra etti.

HAREKAT ORTAMINDA YETENEKLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA

Tatbikat, konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevk ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlendi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda hazırlıklarını tamamlayan 265 paraşütçü komando, Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’na iniş yaptı.

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN BÖLGELERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon gerçekleştirdi. Teröristlerden arındırılan bölge SİHA ile vurulurken, düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi. Sahanın temizlenmesinin ardından, Kızılay ve AFAD ekipleri insani yardım amacıyla helikopter ile alana bırakıldı.

TATMİKATA KATILAN ÜLKELERİN BAYRAKLARIYLA SAYGI ATLAYIŞI

Erciyes-2025 Tatbikatı’na katılan Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya bayrakları ile saygı atlayışı da yapıldı. Erciyes-2025 Tatbikatı bugün başarıyla sonuçlandı.