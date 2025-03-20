Erciyes 38, Alper Aslan’ı Sportif Direktör Yaptı

ALPER ASLAN, ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ’NE SPORTİF DİREKTÖR OLDU

Erciyes 38 Futbol Kulübü, daha önce Adana Demirspor’da Sportif Direktör olarak görev almış olan Alper Aslan’ı yeni sportif direktör olarak atadı. Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden bu kulüp, Alper Aslan ile olan anlaşmasını resmi olarak duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mavi Siyahlı kulüp, bu atama hakkında yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Sportif Direktörlük görevi için Alper Aslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önceki Sportif Direktörümüz Gökhan Gündüz, Kulübümüzde İdari Menajer olarak görevine devam edecektir. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de taraflar için hayırlı uğurlu olmasını diler, yeni görevlerinde kendilerine başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

ALPER ASLAN’IN DENEYİMİ

Alper Aslan, daha önce Adana Demirspor’daki iki sezonluk görev sürecinde önemli deneyimler kazanmıştı. Ayrıca bu sezon, ikinci lig takımlarından Adana 01 Futbol Kulübü’nde de sportif direktörlük yapmıştı. Bu yeni atama, Erciyes 38 Futbol Kulübü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.