Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor’u 2-0 Yenerek Galip Geldi

MAÇIN DETAYLARI

Nesine 3. Lig 2. Grup’un 5. haftasında Erciyes 38 FK, kendi sahasında Ağrı 1970 Spor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın hakemliğini Hikmet Ayberk Tan Tiryaki, Sabri Üstünel ve Mertcan Tezcan yaptı.

ERCIYES 38 FK KADROSU VE PERFORMANSI

Erciyes 38 FK’nın oynadığı kadroda Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, İsmail Karataş, Muhammed Eren Arıkan, Sarp Ekinci (Utkan Gökçen dk. 89), Tugay Adamcıl (Hüseyin Ekinci dk. 70), Utku Burak Kunduzcu, Mehmet Tosun, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (Alperen Öztaş dk. 84), Ethem Balcı (Batuhan Kazancı dk. 89) yer aldı. Maçta goller Ethem Balcı tarafından 20. dakikada ve Ahmet Kağan Malatyalı tarafından 90+3. dakikada atıldı.

AGRI 1970 SPOR KADROSU VE DİSİPLİN SORUNLARI

Ağrı 1970 Spor ise Vedat Böyükgül, Ramazan Karakurt (Hivan Özkurt dk. 62), Emre Yaşar, Kerem Yaşa, Ertuğrul Usta, Fatih Mehmet Ekinci (Emirhan Yılmaz dk. 87), Yusuf Şengüler (Yasin Güvenoğlu dk. 75), Tayfun Çulha, Mesih Kayabaş (Muhammed Dursun dk. 62), Muhammet Kılıç ve Emir Aydın’dan oluştu. Maçta sarı kart gören isimler ise Ramazan Karakurt, Kerem Yaşa ve Vedat Böyükgül oldu.

Maçın sonucu, Erciyes 38 FK’nın bu sezonki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım atmasını sağladı.