Erciyes 38 FK, Bursa Nilüferspor’u Yendi

MAÇIN SONUCU

TFF 2. Lig 4. Grup’un 24. haftasında, Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Bursa Nilüferspor’u 1-0 ile geçti. Bu kritik karşılaşma, oyuncuların performansı ve maçın gidişatıyla dikkat çekti.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemliğini Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk ve Erdoğan Sertan Akman üstlendi. Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün kadrosu Kadem Burak Yaşar, Muhammed Aybar, İsmail Karakaş, İhsan Uğur Göktaş, Berkay Sizer, Hüseyin Ekici, Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Enes Erol, Serkan Kenter ve Hüseyin Fıstıkcı’ndan oluşuyordu. Bu isimler arasında yapılan değişikliklerle takımın dinamikleri değişti. Özellikle 38. dakikada İsmail Karakaş’ın attığı gol, maça damgasını vurdu.

OLAYLAR VE KARTLAR

Bursa Nilüferspor’un kadrosu ise Hacı Ramazan Özkanlı, Emrah Taysı, Ali Mert Işık, Ahmet Memiş, Kaan Onaran, Bertu Alican Özyürek, Furkan Tütüncü, Hasan Gündoğdu, Berat Altındiş, Yunus Emre Duyan ve Mustafa Aköz şeklindeydi. Maçın ikinci yarısında, Bursa Nilüferspor’un bu oyuncularından Yunus Emre Duyan, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ayrıca, her iki takımda da bazı oyuncular sarı kart gördü; Erciyes 38 FK’dan İsmail Karakaş, Oğuzhan Öztürk ve Enes Erol sarı kart alırken, Bursa Nilüferspor’dan Mustafa Aköz de sarı kartla cezalandırıldı. Bu durum, maçın tansiyonunu artırdı.

Erciyes 38 FK’nın güçlü performansı, ligi daha da zorlaştırıyor ve taraftarları için umut verici bir tablo oluşturuyor.