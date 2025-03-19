Erciyes 38 FK Galibiyet Serisine Odaklandı

Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün Kaptanı Ayhan Gürbüz’ün Açıklamaları

Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, takımının ligde kalan karşılaşmalara galibiyet hedefi ile çıkacağını ifade etti. Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38, son dönemde elde ettiği 2 galibiyet ve 1 beraberlikle moral buldu. Takım, 3 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak, gelecekteki karşılaşmalardan yüksek puan almak adına istekli bir tutum sergiliyor.

EN ÜST SEVİYEDE PUAN HEDEFİ

Kaptan Gürbüz, 3 maçta 7 puan topladıklarını vurgulayarak, bu başarı ile çıkış içine girdiklerini belirtti. Gürbüz, “7 maçımız kaldı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Başarabildiğimiz kadar puanları toplamak için çabalıyoruz. Umarım ligi istediğimiz seviyede tamamlayacak puanları alırız” sözleri ile takımın hedeflerini açıkladı.

DEPLASMANDA ZORLU RAKİP

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta sonu deplasmanda Polatlı 1926 Spor ile mücadele edecek. Kaptan Gürbüz, takımın bu zorlu karşılaşmadan da maksimum puan almayı amaçladığını belirtti.