Erciyes 38 FK İzin Verdi

ERCIYES 38 FUTBOL KULÜBÜ KAMP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını başarıyla bitirdi. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan mavi-siyahlılar, bu çalışmaların ardından izne ayrıldı. 17 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren ekip, 3. etap kamp çalışmalarına 18 Ağustos’ta başlayacak.

SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

2. etap kampını herhangi bir ağır sakatlık yaşamadan tamamladıklarını kaydeden Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan, “Ağır bir sakatlık yaşamadan ikinci etap kampımızı tamamladık. Takımımız Pazartesi günü 3. ve son etap kampına başlayacak. Birçok takımın ilk etaba daha şimdilerde başladığı bir dönemde iki etap kamp yapmak ve bunları sorunsuz bir şekilde, üst düzey bir ortamda gerçekleştirmek çok kıymetli. Başkanımız Sayın Ahmet Dirgenali, Sayın vekilimiz Baki Ersoy ve yöneticilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Aslan, Gökhan Ünal hocayı, teknik heyeti, personeli ve antrenmanları sonuna kadar yapan futbolcuları da unutmayarak, “Üçüncü ve son kamp ile lige tamamen hazır duruma geleceğiz. Zafer bizim kaderimiz. Biz şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.