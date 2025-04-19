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Erciyes 38 FK, Kahramanmaraş Maçı İçin Hazır

SON İÇ SAHA MAÇI

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha karşılaşmasına hazırlanıyor. Mavi siyahlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarlarına veda etmek istiyor. Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38, daha önceki karşılaşmada yenildiği Kahramanmaraş İstiklalspor’u ağırlayarak taraftarlarının desteğiyle bu defa 3 puanı almak istiyor.

PRESTİJ MAÇI

9. sırada 34 puanla yer alan mavi siyahlılar, küme düşme hattından uzaklaştı fakat playoff bölgesine yaklaşmadı. Bu nedenle, prestij amaçlı çıkacakları maçta galip gelmek hedefindeler. Erciyes 38 FK Antrenörü Ferhat Timoçin, “Prestij için çıkacağımız maçta kazanan taraf olmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da galibiyet üzerine yaptık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Erciyes 38 FK ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki bu önemli karşılaşma 20 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Müsabakanın başlangıç saati ise 15:00 olarak belirlendi.

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