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Erciyes 38 FK, Kazazedelere Yardım Etti

YARALILARA YARDIM SEFERBERLİĞİ

Türkiye 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK’nın kafilesi, deplasman dönüşü yaşanan bir kazaya müdahale etti. Orduspor 1967 ile oynanan maçın ardından dönüş yolunda bulunan mavi-siyahlı ekip, Çorum-Amasya Karayolu’nda bir trafik kazasına rastladı.

HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibi, olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek sıkışan 3 çocuğu araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Erciyes 38 FK’nın gösterdiği bu nazik davranış, takımdaki dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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