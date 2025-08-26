Erciyes 38 Fk Maçı Saat 19.00

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU
Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda gerçekleştireceği maçın tarihi ve saati netleşti. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu programı kamuoyuna açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu müsabakaların oynanacağı tarihleri belirleyip duyurdu.
ERCIYES 38, TÜRK METAL 1963 SK İLE KARŞILAŞACAK
Mavi siyahlılar; Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig ekiplerinden Türk Metal 1963 SK ile Kayseri’de karşılaşacak. Maç, 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.