Erciyes 38 Fk Maçı Saat 19.00

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda gerçekleştireceği maçın tarihi ve saati netleşti. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu programı kamuoyuna açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu müsabakaların oynanacağı tarihleri belirleyip duyurdu.

ERCIYES 38, TÜRK METAL 1963 SK İLE KARŞILAŞACAK

Mavi siyahlılar; Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig ekiplerinden Türk Metal 1963 SK ile Kayseri’de karşılaşacak. Maç, 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

