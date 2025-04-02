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Erciyes 38 FK, Orduspor’u Mağlup Etti

MAÇIN SONUCU

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin erteleme karşılaşmasında deplasmanda Orduspor 1967 A.Ş.’yi 2-1 ile geçti. Mavi-siyahlı ekip, galibiyeti golleri Ethem Balcı ve Hüseyin Fıstıkcı’nın kaydetmesiyle elde etti.

MAÇ DETAILSİ

Karşılaşma Yeni Ordu Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Hakemler Kaan Kara, Selim Göksu ve Harun Günaydın, maçı yönetmek için sahadaydı. Orduspor 1967 A.Ş. kadrosunda M. Can Tuncer, Oğulcan İnanç, Uğur Kurt, Osman Şahin, Ömer Alper Tatlısu, Alperen Aydın, Hamit Bayraktar, Mert Denizli, Metin Sevinç, Cevatcan Ekinci ve İsmail Kayalı yer aldı. İkincil oyuncular ise Mehmet Albayrak, Salih Polatdemir, Doğancan Aynacı ve Taha Gür oldu.

ERCIYES 38 FK KADROSU

Erciyes 38 FK ise, Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, Berkay Sizer, İsmail Karataş, Hüseyin Ekici, Ethem Balcı, Hüseyin Fıstıkcı, Ayhan Gürbüz, Enes Erol, Batuhan Kazancı ve Caner Kaban ile sahaya çıktı. Yedek oyuncular arasında Taha Özgür, Tayyib Kanarya, Yaşar Kavas ve Gürkan Arslan bulunuyordu.

GOL VE SARIM KARTLAR

Orduspor 1967 A.Ş.’nin tek golü Ömer Alper Tatlısu tarafından 80. dakikada atıldı. Erciyes 38 FK’nin gollerini ise Ethem Balcı 4. dakikada ve Hüseyin Fıstıkcı 43. dakikada kaydetti. Maçta gördükleri sarı kartlar nedeniyle, Ömer Alper Tatlısu, Mert Denizli, Doğancan Aynacı ve Mehmet Bayraktar (Orduspor 1967 A.Ş.) ile Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK) cezalandırıldı.

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