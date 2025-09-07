Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

ERZİYES 38 FK SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, sezonun ilk haftasında evinde Türk Metal 1963 Spor ile karşılaştı. Maçı 2-1’lik skorla kazanarak galibiyetle başlamış oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve hakem trio olarak Nurullah Kırbaş, Recep Gündüz ve Fatih Tizci görev aldı. Erciyes 38 FK’nin kadrounda Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, M. Eren Arıkan, M. Enes Doğan, İsmail Karataş, Güney Gençel, Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun, Tugay Adamcıl ve Ethem Balcı yer aldı. Türk Metal 1963 Spor ise Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin, Koray Kerem K., İlyas Kahraman, Halil Fatih Açıkgöz gibi isimlerden oluşuyordu.

GOLLER VE DİĞER İSTATİSTİKLER

Karşılaşmada goller, 23. dakikada Ethem Balcı ve 32. dakikada Mehmet Tosun ile Erciyes 38 FK’dan geldi. Türk Metal 1963 Spor’un tek golü ise 71. dakikada penaltıdan Oğuzhan Erdoğan ile geldi. Maçta toplamda birkaç sarı kart da gösterildi. Erciyes 38 FK’dan Güney Gençel, Hüseyin Ekici, Çağrı Yağız Yasak, M. Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Mehmet Tosun ve M. Enes Doğan sarı kart gören isimler oldu. Türk Metal 1963 Spor’dan ise Koray Kerem, Fethi Fındık ve İlyas Kahraman sarı kart gördü.

Bu galibiyet, Erciyes 38 FK’nın sezondaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım oldu.