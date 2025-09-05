Haberler

Erciyes 38 FK, Türk Metal’ı yendi

KUPADA ERCİYES 38 FK, RAKİBİNİ GEÇİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Kayseri takımı Erciyes 38 FK, kendi sahasında Türk Metal 1963 Spor Kulübü’nü 2-0’lık skorla geçerek bir üst tura yükseliyor.

HAKEMLER VE MAÇ DETAYLARI

Karşılaşmayı yöneten hakemler Murat Demir, Servet Bozkurt ve Musa Çetindemir oldu. Erciyes 38 FK, mücadelede şu oyuncuları sahaya sürdü: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 70), Güney Gençel, Tugay Adamcıl (Alperen Öztaş dk. 80), Eren Kaya (Mehmet Tosun dk. 70), Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekinci (Ömer Turan dk. 80) ve Ethem Balcı (Utkan Gökçen dk. 80).

GOLLERLE GALİBİYET GELİYOR

Türk Metal 1963 SK kadrosunda ise Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin (Muhammed Furkan Azak dk. 55), Koray Kerem Köysüren, İlyas Kahraman, Halil Koçyiğit, Umut Tarhan (İbrahim Gündüz dk. 75), Onur Ekri, Göktuğ Kağan Irmak, Oğuzhan Erdoğan (Mustafa Kaan Sekmez dk. 75), Hamit Kargın ve Fethi Fındık yer aldı. Karşılaşmanın gollerini Ethem Balcı (dk. 32) ve Çağrı Yağız Yasak (dk. 48) kaydetti.

