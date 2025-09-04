Erciyes 38 FK, Türk Metal’ı Yendi

MAÇIN DETAYLARI
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
ERCIYES 38 FK’NIN KADROSU
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk. 80 Alperen), Eren (Dk. 60 Mehmet), Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk. 80 Ömer Turan), Ethem (Dk. 80 Utkan)
TÜRK METAL 1963 SPORUN KADROSU
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment – Mert (Dk. 55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk. 75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk. 75 Mustafa Kaan), Hamit
MAÇ SONUCU VE GOLLER
GOLLER: Dk. 32 Ethem, Dk. 47 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)
Türkiye Kupası 1’inci Tur maçında Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.