Erciyes 38 FK, Türk Metal’ı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

ERCIYES 38 FK’NIN KADROSU

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk. 80 Alperen), Eren (Dk. 60 Mehmet), Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk. 80 Ömer Turan), Ethem (Dk. 80 Utkan)

TÜRK METAL 1963 SPORUN KADROSU

TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment – Mert (Dk. 55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk. 75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk. 75 Mustafa Kaan), Hamit

MAÇ SONUCU VE GOLLER

GOLLER: Dk. 32 Ethem, Dk. 47 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)
Türkiye Kupası 1’inci Tur maçında Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

