Erciyes 38 Futbol Kulübü Kaleci Anlaşması

TÜM HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin 3. Lig takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, kaleci Kadem Burak Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunu Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta 34 puanla 9. sırada tamamlayan kulüp, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Öncelikle iç transferi tamamlamak isteyen mavi-siyahlılar, kaleci Kadem Burak Yaşar ile el sıkıştı.

KADEM BURAK YAŞAR İLE ANLAŞMA

Erciyes 38 Futbol Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Kadem Burak Yaşar ile 2025-2026 futbol sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon boyunca 29 maçta sahaya çıktı ve toplamda 2 bin 610 dakika süre aldı. Tecrübeli file bekçisi, karşılaşmalar boyunca 5 kez sarı kart gördü.

KAYSERİ’DEN GÜNCEL GELİŞMELER

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kadem Burak Yaşar ile gerçekleştirdiği bu transferle yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken kalecinin, yeni sezon için takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Kadem Burak Yaşar, futbol tutkusunu ve yeteneğini mavi-siyahlı forma altında sergilemeye hazır.