Erciyes 38 Futbol Kulübü Maçı Açıklandı

MAÇ TARİHİ VE SAATİ BELİ RLENDİ

Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda yapacağı maçın tarihi ve saati açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamındaki müsabakaların oynanacağı tarihleri belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.

HATAYSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Mavi-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile Mersin’de karşılaşacak. Maç, 16 Eylül 2025 Salı günü Mersin Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Hatayspor arasındaki bu mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

