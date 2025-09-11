Erciyes 38 Futbol Kulübü Maçı Açıklandı

MAÇ TARİHİ VE SAATİ BELİ RLENDİ
Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda yapacağı maçın tarihi ve saati açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamındaki müsabakaların oynanacağı tarihleri belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.
HATAYSPOR İLE KARŞILAŞACAK
Mavi-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile Mersin’de karşılaşacak. Maç, 16 Eylül 2025 Salı günü Mersin Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Hatayspor arasındaki bu mücadele saat 20.30’da başlayacak.