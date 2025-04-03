Erciyes 38, Küme Düşmekten Kurtuldu

AÇIKLAMA YAPILDI

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun bitmesine 4 hafta kala 30 puana ulaşarak küme düşme tehlikesinden kurtuldu. Türkiye 3. Lig 4. Grup’nda mücadele eden Erciyes 38, gelecek sezon profesyonel ligde yoluna devam edecek.

DEPLASMANDAN DÖNÜŞ

Ordu deplasmanında 3 puan almayı başaran mavi siyahlar, ligdeki küme düşme hattından oldukça uzaklaştı. Gelecek sezonda da ligde yer alacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, son 4 hafta içerisinde Tepecikspor, Ağrı 1970spor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kırıkkalespor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.