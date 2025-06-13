Erciyes Dağı’nda Bitki Zenginliği Var

ERCIYES DAĞI’NDAKİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ

Develi’deki arıcılar ile Akdeniz bölgesinden gelen misafir arıcılar, kaliteli ve doğal bal üretmek amacıyla Erciyes Yaylaları ve çevresini tercih ediyor. Bu bölgedeki zengin bitki çeşitliliği, üretilen balın kalitesini artırıyor ve bu bal ulusal ve uluslararası dereceler alıyor. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, benzer alanlar arasında en zengin bitki çeşitliliği Erciyes Dağı’nda görülüyor. Bilimsel araştırmalar, Erciyes Dağı’nın binin üzerinde bitkiye ev sahipliği yaptığını ve bunlar arasında sadece bu dağda bulunan 11 endemik bitki çeşidinin bulunduğunu ortaya koyuyor.

ARICI YETİŞTİŞİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Yetiştiriciler, Erciyes Dağı’ndaki bitki zenginliğinin yanı sıra bölgede yetişen doğal kekik, keven ve dağ çayı rayihasının da etkili olduğunu vurguluyor. Bu zenginlik, Erciyes balının korunması gereken bir değer olduğunu gösteriyor. Ayrıca, arıların kendi ürettiği Karakovan Balı’nın yılda sadece bir kez, eylül ayında sağımının yapıldığını ifade ediyorlar. Ancak arı yetiştiricileri, arılar olmadan kimyasal şurup gibi maddelerden elde edilen sahte balların tüketicilere ucuz bal olarak sunulmasının büyük bir sorun teşkil ettiğini dile getiriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Arı yetiştiricileri, balı marka haline getiren Erciyes Dağı eteklerinde bir bal ormanı projesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Bu proje, bölgedeki doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve yerel arıcıların desteklenmesine yardımcı olacak. Erciyes Dağı’nın zengin ekosisteminin korunması ve geliştirilmesi, hem arı yetiştiricileri hem de bal severler için önemli bir gereksinim haline geliyor.