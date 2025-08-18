Erciyes Dağı’nda Çift Zehirlendi, Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası’nda kamp yapmayı planlayan bir çift, kiraladıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Çadırda kamp kuran Mustafa ve eşi Fatma Güldeste Karakoç’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, Karakoç çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirtti. Yapılan incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından, Karakoç çiftinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı ve Hulusi Akar Camisi’ne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenazeye, aile üyeleri ve yakınları ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Fatma Güldeste Karakoç, Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken, eşi Mustafa Karakoç’un cenazesi memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.