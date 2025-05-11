Erciyes Dağı’nda Kabak Çekirdeği Ekim Sezonu

ERCIYES DAĞI’NDA KABAK ÇEKİRDEĞİ EKİM SEZONU BAŞLADI

Kayseri’de yer alan Erciyes Dağı eteklerinde kabak çekirdeği ekim zamanı geldi. Türkiye’nin en fazla çerezlik kabak çekirdeği ekilen yerlerinden biri olan bu bölgedeki kumsal arazilerde 2025 sezonu için çerezlik kabak çekirdeği tohum ekimi yapılıyor.

BÖLGE ÜRETİCİLERİNİN BELKEMİĞİ

Bölgenin önde gelen tarım faaliyetlerinden biri olarak bilinen meyve bahçelerinin soğuk hava almasının ardından, üreticilerin belkemiği olan çerezlik kabak çekirdeğinden beklentilerinin karşılanması umuluyor.