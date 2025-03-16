Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Heyecanı

DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI’NDA KEYİF

Erciyes’te bu yıl ikincisi yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes’te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz. Türkiye’nin en yakışıklı dağında, artı 25 derecede dünyada belki de ilk Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapılıyor. Dünyada artı 25 derecede hiçbir dağda kar yokken, biz güneşin altında ama her yerimiz kar bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

SPOR TURİZMİ VE GÜZEL ORGANİZASYONLAR

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Vali Çiçek, bu organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Şu an dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlandığını biliyoruz. 1 milyara yakın insan ekstrem sporlarına olan ilgiden kaynaklı olarak bu şampiyonayı izlediğini biliyoruz. Birçok izleyiciyle beraber Kayseri turizminin amiral gemisi olan Erciyes’te dünya şampiyonlarını izlemenin keyfini yaşıyoruz” dedi.

SÜREKLİSPOR ORGANİZASYONLARI ARTTIRILACAK

Kayseri’de spor organizasyonlarının artırılmasına dair açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, “Erciyes’te bu sene otellerimizin yüzde 80’inin dolu olması bizleri çok mutlu etti. Bunun sebeplerinden bazıları spor organizasyonlarıyla alakalı. Özellikle spor turizmi geliştiğinde konaklamada otellerin gelişmesi, esnafla konuştuğumuzda inanılmaz ticaretin olduğunu söylüyorlar” dedi. Ayrıca, Türk Milli Takımı’nın Kayseri’de misafir edilmesiyle elde edilen atmosferden de bahsederek, “Şehir baştan sona bayraklarla süslüydü. Finlandiya’dan, Danimarka’dan, Norveç’ten birçok sporcu, basın mensupları ile şehrimiz cıvıl cıvıl. Kayseri’nin bir buçuk milyonluk nüfusu içerisinde bu potansiyele sahibiz. Kesinlikle spor müsabakalarını bu şehirde artıracağız” diye konuştu.