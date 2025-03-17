Erciyes Engelliler Kooperatifi Fabrikalaşmak İstiyor

KOOPERATİFİN HIZLA GELİŞİMİ

Erciyes Engelliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Can Gökalp, kooperatifin tekstil alanında büyüyerek fabrikalaşma hedefinde olduklarını belirtti. “Hedefimiz daha çok engelli arkadaşlarımıza iş istihdamı sağlamak” diyen Gökalp, kooperatifin engellilerin sosyal yaşama katılımı ve maddi imkan elde etmeleri amacına hizmet ettiğini ifade etti. Üretimlerini iş önlükleri, mutfak önlüğü, çanta, bere, şapka, yelek, polar ceket, mont ve kaban gibi ürünler üzerine yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

İLK ADIMLAR VE DEPREM YARDIMI

Gökalp, kooperatifin 2 yıl önce, 6 Şubat depreminden kısa bir süre önce kurulduğunu belirtti. Halk eğitim merkezinden alınan kurslarla baskı, nakış, kalıp çıkarma ve kumaş çeşitleri hakkında eğitim aldıklarını aktardı. Başlangıçta peluş bebek üretimi yapıldığını ancak deprem sonrası bu faaliyetlerin değiştiğini söyledi. “Depremzedelere yardımcı olmak adına gönüllü olarak atkı ve bere imalatına başladık” diyen Gökalp, polar ceket üretimine geçtiklerini ve yapılan ürünlerin Adıyaman bölgesindeki depremzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

BÜYÜME HEDEFİ VE GELECEK PLANLARI

Gökalp, kooperatifin çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ve Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş yapma noktasında önemli bir mesafe kat ettiklerini aktardı. “İşlerimiz her geçen gün artıyor, yoğunluğumuz oldukça fazla” diyen başkan, büyümeyi ve engelli bireylere daha fazla istihdam sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika kurarak 500-1000 engelli bireyi istihdam etme planları olduğunun altını çizen Gökalp, “Amacımız büyüyerek büyük bir engelliler fabrikası oluşturmak” ifadelerini kullandı. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Gökalp, kooperatifin gelişimine katkıda bulunanlara minnettar olduklarını ifade etti.