Erciyes İdmangücü Play-Off’a Yükseldi

KAYSERİ İKİNCİ AMATÖR KÜME D GRUBU LİDERİ ERCİYES İDMANGÜCÜ

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda lider durumda bulunan Erciyes İdmangücü, ligin 12. haftasında Kafkasspor ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçta Erciyes İdmangücü, rakibini 6-1 gibi farklı bir skor ile geçerek Play-Off grubuna adını yazdırmayı başardı.

Maç, Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da gerçekleştirildi. Karşılaşmanın hakemliği Samed Armut, Hamza Yıldız ve Ahmet Yıldız tarafından yapıldı. Maçta Erciyes İdmangücü’nün kadrosunda şu oyuncular bulundu: Musa Can Taşdan, Emre Yıldırım, Mehmet Göksel, Serhat Özdemir, Onur Dökmeci (Fahrettin dk.73), Aşkın Okur (Ahmet Arsoy dk.54), İbrahim Özdin, Avni Gümüştepe, Ali Bayazıt (İbrahim İmrağ dk.54), Murat Tahmaz, M.Tolga Şahin. Kafkasspor ise Adem Güler, Barış Çetin, A. Kadir Baykaldı (M.Ali dk.78), Erdin Kaynar, Samed Çiçek, Orkun Kuzuoğlu, Emre Tombaş (Arda dk.46), M. Enes Taş, Ayhan Kırbaş, Çetin Güney ve Tolga Korkmaz’dan oluştu.

MAÇTA ATILAN GOLLER

Karşılaşmada goller ise şu şekilde gerçekleşti: Erciyes İdmangücü’nden İbrahim Özdin (dk.32), M.Tolga Şahin (dk.36-80-90+2), Avni Gümüştepe (dk.58) ve Murat Tahmaz (dk.75) gol sevinci yaşarken, Kafkasspor’un tek golü ise Ayhan Kırbaş’tan (dk.79) geldi.