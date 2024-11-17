Erciyes Kamp Merkezi’ne TFF Desteği Geldi

TFF BAŞKANI’DAN KAYSERİ ZİYARETİ

Türkiye A Milli Takımı’nın Galler ile oynacağı maç dolayısıyla Kayseri’yi ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, aynı zamanda Büyükşehir’in önemli yatırımlarından olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni de incelemeye aldı.

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NE ÖVGÜ

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ziyaretinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen’den bilgi alan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, merkezin oldukça donanımlı olduğunu belirtti. Ayrıca, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni hem yerel hem de ulusal düzeyde tanıtma çalışması yapacaklarını ifade etti. Kamp merkezi, futbol takımları dahil olmak üzere birçok spor dalında pek çok kulüp ve yüzlerce sporcuyu ağırlıyor ve sürekli olarak övgü topluyor.

SPOR ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, U16 Milli Futbol Takımları turnuvası gibi birçok turnuvaya ev sahipliği yaptı. 2024 yılı itibarıyla, futbol takımlarından 6 yabancı, 14 Türk, yüzme takımlarından 8 Türk ve spor salonu takımlarından 1’i yabancı 2’si Türk olmak üzere toplam 7 yabancı ve 24 Türk takımını konuk etti. Ayrıca, Kayseri’de bir ilki gerçekleştirerek ragbi turnuvalarına da ev sahipliği yaptı.

AKADEMİK ARAŞTIRMADA İSMİ GEÇTİ

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ‘Erciyes Dağı ve Spor Turizmi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma’ başlıklı makalede de yer aldı. Bu çalışma, Çok Disiplinli Akademik Turizm Dergisi’nde (Jomat) akademisyenler Mehmet Halit Akın ve Ahmet Erdem tarafından kaleme alındı. Makalede, Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin imkanları hakkında detaylı bilgiler verildi.