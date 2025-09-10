Erciyes OSB Projeleri İmzalandı

İMZA TÖRENİ KAYSERİ SANAYİ ODASI’NDA DÜZENLENDİ

Kayseri Erciyes Organize Sanayi Bölgesi için Yol ve Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi Sözleşmesi’nin imza töreni Kayseri Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Kayseri’de sanayi yatırımlarının desteklenmesi ve modern bir üretim alanı oluşturulmasında önemli bir adım atan Erciyes OSB, altyapı çalışmaları kapsamında daha önemli bir aşamayı tamamladı. İmza töreniyle birlikte bölgede yol ve altyapı uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşme hayata geçirildi.

MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI HEDEFİ

Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, projeye ilişkin yaptığı açıklamada; sanayicilere “modern, planlı ve sürdürülebilir bir altyapı” sunmayı amaçladıklarını belirtti. Sarıalp, projenin Kayseri’ye ve Türkiye sanayisine değer katacağını vurguladı. Hazırlanacak projeler sayesinde bölge yatırımcılar için daha cazip bir üretim merkezi haline gelecek. Ulaşım ve altyapı standartları ise uluslararası düzeyde planlanarak hayata geçirilecek.