Erciyes’te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI ERCİYES’TE YAPILIYOR

Erciyes’te bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke’nin katılımıyla gerçekleşti. Akülke, “Türkiye’de ilk defa 3 tane dünya şampiyonası gerçekleştiren federasyonuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde spor turizmini en ön plana çıkartmayı arzu ediyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Erciyes, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak bu büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı.

SPOR TURİZMİ VE ORGANİZASYONLAR

Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2024’te “Türkiye’de ilk defa 3 tane dünya şampiyonası gerçekleştiren federasyonuz” dedi. Bu yıl Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın yanı sıra, Dünya Motocross Şampiyonası ve Dünya Hard Enduro Şampiyonası da ülkemizde gerçekleşecek. Bu etkilikler, spor turizmi ve ülke gelirlerine önemli katkılar sağlayacak. Akülke, “Sporcularımız da dünyada 164 madalyayla bunu taçlandırdı. Erciyes çok başka bir yer” dedi. 21 farklı pist, 3 bin 200 metre yükseklikteki tesisler ve 3 bin 200 yatak kapasitesi ile kayak merkezi, ülkemizin kış sporlarındaki amiral gemisi konumunda.

ERİSYES’İN FARKLILIĞI

Şampiyona, 8 farklı ülkeden 9’u kadın 29 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Akülke, “2025’te de Dünya Kar Motosikletine Erciyes’te start aldık. Bunun ardından Afyonkarahisar Dünya Motocross Şampiyonası ve Kemer Dünya Hard Enduro Şampiyonası ile organizasyonlara devam edeceğiz” diye belirtti. Spor ekonomisi ve turizmi üzerinde duran Akülke, “Dünya bir spor diplomasisiyle yönetiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde ülkemizi bu alanda en ön plana çıkartmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK

Akülke, yaklaşık 23 derecede kar motosikleti şampiyonası yaptıklarının altını çizerek, “Aslında Erciyes Kayak Merkezi’nde dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi. Türkiye’nin spor organizasyonları için öncü bir ülke olduğunu vurguladı. “22-23 derece bir sıcaklıkta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapıyoruz. Başka bir ülkede bu şampiyonanın yapılması mümkün değil. Bu gurur Kayseri’nin, bu gurur Erciyes’in” şeklinde konuştu.