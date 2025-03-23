Erciyes’te Kar Yağışı Kayak Sezonunu Uzattı

KAR YAĞIŞI SEZONU UZATTI

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde yaşanan yoğun kar yağışı, kayak sezonunu uzatıyor. Son yağan kar ile birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 100 santime yaklaşıyor. Sıcak havalarda kayak yapmanın keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, sezonun bitişini düşünürken tekrar kayak yapma fırsatı buldu. Kayseri’de son 3 gündür devam eden kar yağışı, Erciyes’te kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü. Yaklaşık 45 santim kadar yağan karın ardından pistlerde 100 santimin üzerinde kar kalınlığı oluştu.

PİSTLERDE KAYAK KEYFİ

Kış ayında havanın sıcak olması, ziyaretçilere göz alıcı bir deneyim sunuyor. Erciyes’te açık olan 4 kapıdaki tüm pistlerde kayak yapan vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirdi. İstanbul’dan her yıl Erciyes’e gelen Sena, “Çok keyifli, her sene buraya geliyorum. 2 gün önce burası eksi 10 dereceleri gördü ama bugün hava çok güzel. Pistlerin tamamı açık, sezon kesinlikle bitmedi. Güzel bir dönem geçirdik. Havanın sıcak olmasıyla üşümeden kaymak müthiş bir şey” diyor.

BEKLENTİLERİ AŞAN KAR YAĞIŞI

Deliorman ise, “Gayet memnunuz, Covid zamanında Nisan ayında da kayak yapmıştık burada. Beklenmedik zamanlarda karın yağması iyi oluyor. Sanki Ocak, Şubat’mış gibi kayıyoruz. Kayak sezonunu kafamızda kapatmıştık çünkü, bize de bir değişiklik oldu” diyerek bu durumu değerlendiriyor. Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl kayak sezonunu hareketli bir şekilde sürdürüyor.