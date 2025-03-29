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Erciyes’te Kayak Sezonu Erken Kapandı

KAYAK SEZONU KAPANDI

Erciyes’te kayak sezonu, hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle sona erdi. Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te 2024-2025 kayak sezonuna veda edildi. Aşırı rüzgar ve artan sıcaklıklar nedeniyle kayak faaliyetlerinin durduğu ifade ediliyor.

MİSAFİRLERE TEŞEKKÜR

Erciyes AŞ tarafından yapılan açıklamada; “Bu sezon Erciyes’in eşsiz pistlerinde bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle” denildi. Kayak tutkunlarının merakla beklediği yeni sezon için hazırlıkların başlamasıyla birlikte, Erciyes, gelecek yıl yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı hedefliyor.

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