Erciyes’te Perseid Meteor Yağmurunu İzlediler

MÜKEMMEL BİR GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Kayseri’de, gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmurunun en etkileyici gösterisini Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde gerçekleştirdi. Kayseri Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle Erciyes Kayak Merkezi’nin Hacılar Kapı bölgesinde düzenlenen etkinlikte, gökyüzünü izlemek isteyenler bir araya geldi. Katılımcılar, ışık kirliliğinden uzak bir noktada gökyüzünü gözlemlemek için teleferiklerle zirveye çıktı.

KATILIMCILAR PERSEID METEOR YAĞMURUNU İZLEDİ

Etkinliğe katılanlar, yanlarında getirdikleri minderlere oturarak Perseid meteor yağmurunu seyretti. Kayseri Bilim Merkezi’ndeki yetkililer, kurdukları ekran aracılığıyla katılımcılara Samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgi aktardı. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Artık geleneksel hale gelen meteor gözlem şenliğimizde 2 bin 650 metre rakımlı Hacılar üsdeyiz. Misafirlerimizle birlikte yılda bir kez gerçekleşen bu olayda bir araya geliyoruz. Hava oldukça güzel. Biraz önce hafif bir rüzgar vardı, serinledi ama şu anda muhteşem bir ortam var. Özellikle gökyüzü bu deneyimi yaşamak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel, her birine teşekkür ediyorum. Kayseri’nin zirvesinde, Erciyes’imizde ışık kirliliğinden uzak, Türkiye’de bu gözlemin yapılabileceği sayılı yerlerden biriyiz. Son 3-4 yıldır yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Erciyes, yaz ve kış mevsimlerinde her zaman güzelliğini koruyor” ifadelerini kullandı.