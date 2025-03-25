Erciyes Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Açıldı

BİLİM İLETİŞİM OFİSİ KURULDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bilim İletişimi Ofisi projesi çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü altında Bilim İletişim Ofisi faaliyete geçti. Türkiye’nin bilimsel ilerlemesini desteklemeyi ve Türk bilim insanlarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı amaçlayan YÖK, bu ofisi hayata geçirdi. Bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkan ERÜ de, Bilim İletişim Ofisi’nin kurulmasıyla birlikte Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde aktif olarak çalışmalarına başladı.

REKTÖRDEN BİLGİLENDİRME

Bilim İletişim Ofisi hakkında açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bilimsel araştırmaların topluma daha etkili bir biçimde ulaşmasının önemine değindi. Rektör Altun, “Bilim ve teknoloji hızla ilerlerken, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üretmesi yetmiyor; bu bilginin toplumla buluşması da büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun hayata geçirdiği ‘Bilim İletişimi Ofisi’ girişimi kapsamında, Erciyes Üniversitesi olarak bu önemli sürecin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ATÖLYELER

Genç araştırmacıların bilim iletişimi konusunda bilinçlenmeleri için eğitim programları ve atölyeler düzenleyeceklerini vurgulayan Rektör Altun, şunları kaydetti; “Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Bilim İletişim Ofisi ile akademik araştırmaları ve bilimsel gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bilim insanlarımızın çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmalarına destek verip, bilimsel bilgiyi herkesin anlayabileceği bir dille sunarak toplumun bilimle daha yakın bir ilişki kurmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

ETKİNLİKLER BAŞLIYOR

Bilim İletişimi Ofisi’nin Nisan ayında etkinliklere başlayacağını belirten Rektör Altun, “Alanında yetkin bilim insanlarının ‘Bilim Kafe’ toplantılarıyla halkımızla bir araya gelmelerini sağlayacağız. Erciyes Üniversitesi olarak aşı geliştirme süreçlerini anlatacak Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın liderliğinde Nisan ayında yapacağımız ‘Bilim Kafe’ buluşması ile etkinliklerimizi başlatacak olacağız” diye ifade etti.

HALKA YAKIN BİR YAKLAŞIM

Düzenlenecek etkinliklerle Erciyes Üniversitesi’nin topluma köprü olacağına dikkat çeken Rektör Altun, bilimin yalnızca kampüste kalmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bilim Kafe etkinliklerinde üniversitenin birçok alanda öncü olacağını belirten Rektör Altun, bilimsel konuları gündelik bir sohbet tarzında aktaracaklarını söyledi. “Nanoteknolojiden kuantuma, uzaydan yapay zekaya kadar pek çok konuyu çay-kahve eşliğinde anlaşılır bir dille sunmayı umuyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak, bilim ve toplum arasındaki köprüyü güçlendirme vizyonumuzla Türkiye’de öncü üniversitelerden biri olmayı hedefliyoruz. Tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve basın mensuplarımızı bu sürece katkı sağlamaya davet ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.