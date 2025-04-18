Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalp Damar Cerrahisi, 9 yaşındaki hastaya mitral kapak tamiri yaptı. Doç. Dr. Rifat Özmen, işlemi açıkladı. Mitral kapak tamiri sağlıklı sonuçlar verdi. Hastalar için önerilen öncelikli tedavi. Üniversitemiz, rutin uygulama yapan merkezlerden biri. Hastaya acil şifalar diliyoruz

ÖZEL BİR MİTRAL KAPAK TAMİR YÖNTEMİYLE HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen, 9 yaşındaki hastaya ileri mitral kapak yetmezliği nedeniyle uygulanan özel bir mitral kapak tamir yöntemi ile hasta sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Özmen, “Toprak Mina isimli 9 yaşındaki hastamız bize Erciyes Üniversitesi çocuk kardiyoloji bilim dalı tarafından konsülte edildi. Hastamızın mitral kapağında geçirilmiş enfeksiyona ve kapak prolapsusuna bağlı ileri mitral kapak yetmezliğinin olması üzerine ameliyat kararı verdik. İlerleyen süreçte hastamız ameliyat hazırlıkları için yatırıldı. Mitral kapak yetmezliği için öncelikli olarak kapağın tamir edilmesi planlandı” şeklinde bilgi verdi.

AMELİYAT SIRASINDA ÖZEL TEKNİKLER KULLANILDI

Doç. Dr. Rifat Özmen, “Ameliyat sırasında mitral kapağın arka yaprakçığında enfeksiyona bağlı perforasyon olarak adlandırılan delinmiş olan bir alan olduğu tespit edildi ve bu alan trianguler rezeksiyonla çıkarıldı. Kesilmiş olan bölüm karşılıklı olarak dikildi. Kapaktaki prolapsusa sebep olan bölüme kapağın asıcı elemanı olan korda yapılarının fonksiyonunu gören özel bir malzeme ile neokord implantasyonu yapıldı. Son olarak da kapağın annulus bölgesinin sabitlemek için ring annüloplasti uygulaması yapıldı. Kalp kaçağının su testi ile kontrolünde kaçağının tamamen ortadan kalktığının görülmesi üzerine cerrahi işlem sonlandırıldı” ifadesinde bulundu.

KALBİN KASILMA GÜCÜ KORUNUYOR

Mitral kapak yetmezliğinde, uygun hastalar için kapağın tamir edilmesinin önerilen tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Rifat Özmen, “Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Tamir sayesinde hastaların sadece 3 ay gibi kısa bir sürede varfarin kullanılası sonrası ilacın kesilmesi ile ömür boyu ilaç kullanılmasının önüne geçilmektedir. Yine bu hastaların varfarin kullanımına bağlı kanama problemleri de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu sayılan katlılarından daha önemlisi kalbin kasılma gücü korunmakta, uzun dönem hasta sağ kalıma olumlu katkıları olmakta, enfeksiyon gelişimine karşı kapak yapısı da korunmaktadır. Hastanın doğal kapağı korunduğu için kapakta pıhtı oluşma ihtimali ise oldukça azalmaktadır. Mitral kapak tamiri her yaş ve cinsiyette tamire uygun hastalara önerilen öncelikli tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZDE RUTİN OLARAK YAPILAN MERKEZLERDEN BİRİ

Doç. Dr. Rifat Özmen, mitral kapak tamirinin ülkemizde belirli merkezlerde, bu iş için eğitim almış ekipler tarafından yapıldığının altını çizerek, “Bu anlamda da üniversite hastanemiz ülkemizde mitral kapak tamirinin rutin olarak yapıldığı belirli sayıdaki birkaç merkezden birisi konumundadır. Mitral kapağın tamir edilebilmesi ile hastamız varfarin kullanımına bağlı yan etkilerden korunmuş olacak, ilerleyen süreçte daha konforlu bir hayat geçirecektir” dedi.

Son olarak, Doç. Dr. Özmen, “Rutin mitral kapak tamiri uygulamalarımda bana destek olan üniversitemiz kardiyoloji anabilim dalına, çocuk kardiyoloji bilim dalına, Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı çalışma arkadaşlarıma, hastane yönetimimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.