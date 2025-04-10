Erciyes Üniversitesi (ERÜ) panel düzenledi. Katılımcılar arasında önemli isimler vardı. Konuşmalarda Suriye’nin durumu değerlendirildi. Ekonomi ve güvenlik konularına dikkat çekildi. Teşekkür belgeleri verildi, etkinlik sona erdi

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİN ETKİLERİ PANELİ DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ERUSAM) tarafından “Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” konulu bir panel gerçekleştirdi. Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Can Deveci ve birçok akademisyen ile öğrenci yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE ÖNEMLİ MESAJLAR

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Çevremize hassasiyet göstermek, yabancı kalmamak ve sınırlarımızın ötesinde de oluşacak gelişmeleri tabiki takip etmek durumundayız. Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezimiz her daim çeşitli programlar vesilesiyle sizleri bilgilendirmeye gayret ediyor. Öğrencilik yıllarını ele aldığınız zaman sadece derslerin anlatıldığı, sınavların yapıldığı bir düzen olarak görmemek gerekiyor. Kendinizi sosyal yönüyle de bilgi anlamında da donanımlı olarak hayata hazırlamanız son derece önemlidir” dedi. ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Can Deveci ise üniversite bünyesinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının akabinde panel kısmına geçildi.

Panelde yer alan Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Şen, Suriye’de süregelen ekonomik sorunlara değinerek; “Ekonominin yeniden ayağa kaldırılması için çok ciddi bir paraya ihtiyaç var” şeklinde ifade etti. Güvenlik Risk Analiz Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serhat Erkmen de, “Her iç savaştan sonra bir ülkenin toparlanması çok kolay bir şey değildir. Çok çabuk beklentiye katılmamak gerekir. Temkinli bir iyimserliği korumak, kötüye de hazır olmak gerekir” diye konuştu. TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, sürmekte olan iç savaş döneminde ortaya çıkan yeni jeopolitik duruma dikkat çekti.

PANEL SONU VE TEŞEKKÜR BELGELERİ

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.