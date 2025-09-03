Haberler

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Altun, Öğrencilerle Yemekte Buluştu

REKTÖR ALTUN, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi öğrencileriyle yemek etkinliğinde buluştu. Yapılan açıklamaya göre, Altun, öğrenci yemekhanesinde Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte yemek yiyor ve öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinliyor.

BAŞARILAR DİLEDİ, GENÇ FİKİRLERE VURGULADI

2025-2026 akademik yılı için öğrencilere başarı dileyen Altun, “Öğrencilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizim gençlerimize ve gençlerimizin yeni fikirlerine ihtiyacımız var. Bugün de Tıp Fakültemiz öğrencileri döneme erken başladıkları için onlarla bir araya geldik.” açıklamasında bulundu.

