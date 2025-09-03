Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü, Öğrencilere Başarı Diledi

REKTÖR, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek onlarla öğle yemeği paylaştı. Rektör, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarılar diledi. Rektör Altun, bu etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve diğer idari yetkililerle birlikte öğrenci yemekhanesinde hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Öğrencilerle tabldotta yemek yiyen Rektör Altun, yemek masalarını tek tek dolaşarak onların taleplerini ve isteklerini dinledi. Uzun süre öğrencilerle sohbet eden Rektör, “Öğrencilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizim gençlerimize ve gençlerimizin yeni fikirlerine ihtiyacımız var. Bugün Tıp Fakültemiz öğrencileri döneme erken başladıkları için onlarla bir araya geldik. Dertleşip onların taleplerini dinledik” diye konuştu. Rektör Altun, tüm öğrencilere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi.