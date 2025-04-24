Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Faaliyetleri Düzenledi. Öğrenciler, Kayseri’de Etkinlik Gerçekleştirdi. Spor Turnuvası, Eğitim ve Hatıra. Gönüllü Projeler Devam Ediyor. 23 Nisan’ı Kutladık. Destek Olanlara Teşekkürlerimi Sunuyorum

SPOR DOSTU KAMPÜS ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, ‘Spor Dostu Kampus Sevgi Engel Tanımaz Spor Turnuvası’ adı altında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Antrenörlük bölümü öğrencileri etkinlik çerçevesinde Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu’ndan gelen öğrenci, idareci ve öğretmenleri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde ağırladı.

SPOR FAALİYETLERİYLE KAYNAŞMA SAĞLANDI

Etkinlikte, eğitim hayatına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte Erciyes Üniversitesi Spor Tesisleri’nde çeşitli sportif faaliyetler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. Tüm etkinliklerin ardından, üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmenleri ile öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra misafir öğrencilere yemek servisi yapıldı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti. Aksoyak, “Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimizi misafir ederek hem onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık hem de birçok sportif etkinlik ve turnuva gerçekleştirdik. Amacımız, ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerin kaynaşmasını, ilerleyen meslek hayatlarında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazırlıklı olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin ve egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için destek veren, katkı sağlayan herkes ile bu projenin gizli kahramanları olan değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye belirtti.

– KAYSERİ