Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Zirve IEEE Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞİN KATILIMCI KURUMLARI VE YERİ

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) IEEE Erciyes Kulübü tarafından “Zirve IEEE” etkinliği gerçekleştirildi. ERÜ’nden yapılan resmi açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, Abdullah Gül Üniversitesi, ASPİLSAN ve Karva Plastik işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi’nde yapıldı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE VURGULANAN TEMALAR

Etkinliğin açılışında söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman bir zirve şehri olduğunu ifade etti. Savunma sanayinin temellerinin 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Kayseri’de atıldığını hatırlatan Büyükkılıç, 1940’lı yıllara kadar burada 200 uçak üretildiğini ve bunların bir kısmının ihraç edildiğini belirtti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, “Yaparsınız, yeter ki siz kendinize güvenin. ‘Yapamazsınız’ diyenlere adeta ders verircesine yapacağınızı göstereceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Nitekim artık uçaklarımız, SİHA’mız, İHA’mız ve gemilerimiz de var. ‘Savunma sanayinde biz de varız’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir ülke, nesil ve millet var.” dedi.

REKTÖRLERDEN DESTEK VE TEŞVİK

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını açıkladı. ERÜ’de faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerinin, üniversitenin marka değerinin artmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Altun, TÜBİTAK 2209 öğrenci projeleri kapsamında ERÜ’nün başvurduğu ve aldığı 390’a yakın proje ile Türkiye’de ikinci sırada olduklarını belirtti.

ETKİNLİĞİ ZENGİNLEŞTİREN KONUŞMACILAR

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, etkinliği öğrencilerin düzenlemiş olmasının oldukça kıymetli olduğunu ifade etti. Törende, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert de sunumlar gerçekleştirdi.