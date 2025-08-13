Erciyes Üniversitesi Öğrencisi Kıyasettin Kara, Şampiyon

BAŞARILI SPORCU KIVASSETTİN KARA’DAN TARİHİ REKOR

Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından 7-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Kıyasettin Kara, eşsiz bir başarıya imza attı. 3.000 metre engelli koşu finalinde gösterdiği üstün performans ile Kara, 8:43.55’lik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu kırarak Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazanmayı başardı.

REKTÖR ALTUN’DAN TEBRİK MESAJI

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu anlamlı başarıdan duyduğu gururu sözlerine yansıtarak, “Üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz Kıyasettin Kara’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.