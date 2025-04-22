Ercüment, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA VE KAYIP

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Ercüment Solmaz (21) yeni aldığı motosikletiyle sevgilisini ziyaret etmeye giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Solmaz’ın kız arkadaşı gözyaşlarına boğularak, “Benim yüzümden öldü” şeklinde duygusal bir tepki verdi. Kaza, saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın plakasız motosikletine çarptı. Solmaz, çarpmanın etkisiyle otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi.

YARDIM GELİYOR

Otomobil sürücüsü kazanın ardından durmadan yoluna devam ederken, sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yürütülen incelemelerin ardından Solmaz’ın bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTI

Olayı öğrenen ve kaza yerine gelen Ercüment Solmaz’ın kız arkadaşı Sude, ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kız, “Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü” ifadelerini kullandı. Karasu’da yaşayan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazaya dair araştırma başlatan güvenlik güçleri, kaçan otomobil sürücüsünü Düzce’de yakaladı ve gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan, Solmaz’ın sosyal medya hesabından kazadan önce “Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım” yazılı bir video paylaştığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.