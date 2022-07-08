Erdal Acar tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda flaş isimler gözaltına alındı.

İstanbul’da, Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Erdal Acar ve Şahin Gürz tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz de tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen sevk edilen 31 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Başsavcılık tarafından şüphelilerin ifadelerin 27 savcının görevlendirildiği öğrenildi.