Erdal Altun Develi’de Ziyaretler Yaptı

ZİYARETLER VE ESNAF GÖRÜŞMELERİ

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, beraberindeki heyetle birlikte Develi’de çeşitli ziyaretler yaptı. Altun ve parti yönetim kurulu üyeleri, Develi ilçe merkezinde hem esnafları hem de vatandaşları ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi. İl Başkanı ve heyeti, çarşıdaki dükkanları tek tek gezerek esnaflar ile sohbet etti ve “hayırlı işler” temennisinde bulundu.

SORUNLAR VE BEKLENTİLERİN DİNLENMESİ

Ziyaretler sırasında, esnafın ekonomik koşullarına dair görüşleri, beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde not alındı. Ayrıca, heyet sokakta vatandaşlarla birebir iletişim kurarak halkın nabzını tuttu. İl Başkanı Altun, Saadet Partisi’nin daima halkla iç içe olmayı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışı ile hareket etmeyi önceliklendirdiğini belirtti.

DİYALOG VE TEŞEKKÜR

Heyet, Develi halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. “Toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya ve bu anlayışı sürdürmeye kararlıyız” ifadeleriyle, halkla iletişim kurma arzularını vurguladılar.